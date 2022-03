50. NBA-Double-Double von Jakob Pöltl bei Spurs-Sieg

San Antonio gewann mit 123:120 in Houston zum vierten Mal hintereinander - Center verbuchte 17 Punkte und 13 Rebounds.

Die San Antonio Spurs haben am Montag (Ortszeit) den vierten Sieg hintereinander in der National Basketball Association (NBA) gefeiert und ihre jüngste Serie von Auswärtsspielen somit ohne Niederlage abgeschlossen. Beim 123:120 über die Houston Rockets schrieb Jakob Pöltl zum 50. Mal in der regulären Saison doppelt zweistellig an. Neben 17 Zählern und 13 Rebounds verbuchte der Center aus Wien zwei Blocks und einen Steal in 26:49 Minuten auf dem Parkett.

"Wir haben 16 Punkte Vorsprung herausgespielt, aber nicht besonders gut getroffen, und sie sind noch einmal zurückgekommen", analysierte der heimische NBA-Pionier. "Bei ihrem letzten Wurf hatten wir Glück, aber wir nehmen es und beenden einen perfekten Auswärts-Trip mit vier Siegen." In der Tat hatte der Ball beim Distanzversuch von Houstons Kenyon Martin Jr. in vorletzter Sekunde schon "in den Korb geschaut", um dann doch herauszuspringen.

Murray mit neuer Bestmarke

Dejounte Murray verbuchte mit 33 Punkten eine Karriere-Bestleistung. Der All-Star war einmal mehr Topscorer der Spurs, die mit einer 31:44-Bilanz im Dreikampf um die Plätze neun und zehn in der Western Conference und damit ums Play-in knapp an den Los Angeles Lakers (31:43) und den New Orleans Pelicans (32:43) dranbleiben.