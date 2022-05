66. ESC: Österreich wackelt - Ukraine Favorit!

Neuer "Doctor Strange" Film wird Kinoschlager in den USA

Doctor Strange in the Multiverse of Madness" hat das Publikum in Nordamerika in Scharen in die Kinos gelockt. Am Wochenende spielte der Film von Regisseur Sam Raimi 185 Mio. US-Dollar (rund 175 Mio. Euro) ein, was den elftbesten Kinostart jemals bedeutet.