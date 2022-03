93 Kilo Kokain in Udine beschlagnahmt

Zwei Kroaten festgenommen

93,5 Kilogramm Kokain sind von der Polizei in einem Wald in Bagnaria Arsa bei Udine in Italien beschlagnahmt worden. Zwei kroatische Kuriere wurden bei der Anti-Drogen-Razzia festgenommen, berichtete die Online-Ausgabe der Tageszeitung "Il Messaggero Veneto". Das Suchtgift wurde in drei verschiedenen Verstecken nach der Beschattung eines Lieferwagens entdeckt, der den Verdacht der Polizei erweckt hatte.

Bisher sickerten nur wenige Informationen über die Razzia durch. Die nun bekannten Details wurden im Gericht von Udine bei der Anhörung zur Bestätigung der Verhaftung der beiden Kroaten bekanntgegeben. Die Ermittlungen werden fortgesetzt.