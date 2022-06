Afghanistan: Erste große Versammlung seit Machtübernahme der Taliban

Aufruf von Klerikern - Ab Mittwoch geplant

In Afghanistan soll in dieser Woche zum ersten Mal seit der Machtübernahme der Taliban eine große Versammlung mit religiösen Experten und Anführern ethnischer Gruppen aus dem ganzen Land stattfinden. Das Treffen werde "sehr bald" in Kabul abgehalten, sagte ein Taliban-Sprecher. Zu der Versammlung hätten Kleriker aufgerufen. Einer mit dem Vorgang vertraute Person zufolge soll das Treffen mit mehr als 3.000 Personen ab Mittwoch drei Tage dauern.

Rechte der Frauen

Es gebe keine Agenda, die Teilnehmer würden die Themen vorbringen, die sie besprechen wollten. In einer am Dienstag anberaumten Pressekonferenz erklärten drei Bürgergruppen, an der Versammlung müssten unbedingt auch Frauen teilnehmen. Die Taliban hatten im August 2021 die Macht übernommen und seitdem immer weiter die Rechte der Frauen im Land eingeschränkt.