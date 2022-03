Präsident Selenskyj appelliert an Microsoft und Co.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj fordert im Zuge des "Wirtschaftskrieges" von Softwarekonzernen wie Microsoft, SAP und Oracle auf, ihre Produktunterstützung in Russland einzustellen. "Beenden sie den Support ihrer Produkte in Russland, stoppen Sie den Krieg!", schrieb Selenskyj am Sonntag, zwei Wochen nach dem militärischen Angriff Russlands auf sein Land, auf Twitter.