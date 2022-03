Seit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine sind bereits 450.000 Menschen nach Polen geflohen, so der stellvertretende Innenminister Pawel Szefernaker im Rundfunk.

Alleine am Montag überquerten über 100.000 Menschen die Grenze nach Polen, am Dienstag waren es 98.000 gewesen. Daten der Grenzpolizei ergaben außerdem, dass zusätzlich 113.000 Menschen nach Rumänien geflohen sind. Über die Hälfte von ihnen ist inzwischen in Bulgarien und Ungarn.