Blindgänger-Explosion auf Baustelle in Ostrava

Bei einer Explosion auf einer Baustelle im tschechischen Ostrava ist ein Arbeiter gestorben.

Nach ersten Erkenntnissen sei ein Blindgänger bei Grabungsarbeiten detoniert, teilte die Polizei am Freitag mit. Ein Arbeiter verstarb. Ein weiterer Mensch sei bei dem Unglück in der Großstadt im Osten des Landes verletzt worden. Die Bewohner der umliegenden Häuser in einem Umkreis von 300 Metern wurden in Sicherheit gebracht.

Tragický výbuch munice. Jeden člověk zemřel dnes ráno v Knupferově ulici v Ostravě-Mariánských Horách, kde při výkopových pracech explodovala munice. Na místě nyní zasahují policisté i hasiči. pic.twitter.com/KdtfLHarbD — Události Ostrava (@UdalostiOstrava) April 8, 2022

Stadt von Bedeutung im Zweiten Weltkrieg

Der Kampfmittelräumdienst war im Einsatz, um nach weiteren Blindgängern zu suchen. Ostrava (Mährisch-Ostrau) war als wichtige Industriestadt während der deutschen Besatzung im Zweiten Weltkrieg mehrmals Ziel alliierter Luftangriffe.