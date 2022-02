Chinas Reaktion auf den russischen Angriff

Direkt involviert ist China nicht in den russischen Krieg, allerdings haben die beiden Länder eine Vereinbarung, die Erweiterung der NATO zu verhindern und den Einfluss zu begrenzen.

Nach den russischen Militäraktionen in der Ukraine hat China direkte Kritik an Moskau vermieden, das ist ein klares Signal an Putin. Auch lehnt China Sanktionen gegen Russland ab. „Unsere Position ist, dass Sanktionen niemals ein wirksames Mittel sind, um Probleme zu lösen. Wir sind konsequent gegen alle illegalen einseitigen Sanktionen“, sagte Außenamtssprecherin Hua Chunying bei einem täglichen Pressebriefing am Donnerstag„ Seit 2011 haben die USA mehr als 100 Sanktionen gegen Russland verhängt, ohne dass diese irgendein Problem gelöst hätten.", sagte die Sprecherin weiter.

China kritisiert die USA - nicht Russland

Anderen westlichen Staaten, allen voran der USA warf Hua Chunying vor, durch Waffenlieferungen den Konflikt angeheizt zu haben und dadurch Feuer ins Öl gegossen zu haben. „Sie definieren die russische Aktion als Invasion, aber ich frage mich, wenn die USA einseitige Militäraktionen gegen Afghanistan und andere Länder ergriffen haben, welche Worte haben Sie damals verwendet? Waren das Invasionen oder etwas anderes?“, fragte Hua Chunying. Diese Militäraktionen hätte viele zivile Opfer zur Folge gehabt.

Nach einem Telefonat zwischen dem russischen Außenminister Sergej Lawrow und seinem chinesischen Amtskollegen Wang Yi teilte das Außenministerium in Moskau mit, dass die Minister „ihrer gemeinsamen Überzeugung“ Ausdruck verliehen hätten, „dass der Grund der aktuellen Krise die von den USA und deren Verbündeten ermutigte Weigerung Kiews ist, das vom UN-Sicherheitsrat genehmigte Maßnahmenpaket von Minsk umzusetzen.“

China stellt sich damit auf die Seite Moskaus - vermeidet aber eine allzu klare Positionierung, um keine Verschlechterung der Beziehungen mit Europa und den USA zu riskieren.