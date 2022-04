DE: 200 Straftaten im Zusammenhang mit Ukraine

Unter anderem wurden auch mehrere Sexualdelikte aufgenommen. In Deutschland haben bisher fast 310.000 Menschen aus der Ukraine Zuflucht gesucht.

In Deutschland werden wöchentlich etwa 200 Straftaten im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine registriert. Sie richteten sich mehrheitlich gegen russischstämmige Bürger, wie der Präsident des Bundeskriminalamts, Holger Münch, am Dienstag bei der Vorstellung der Kriminalstatistik für das vergangene Jahr in Berlin sagte.

Darüber hinaus wurden der Polizei bisher neun Fälle von sexuellen Übergriffen gegen Flüchtlinge aus der Ukraine bekannt. Acht dieser Sexualdelikte habe es im Zusammenhang mit der Unterbringung von Geflüchteten gegeben - davon sechs in Sammelunterkünften, sagte Münch.

Innenministerin Nancy Faeser (SPD) betonte, die vor dem Krieg in der Ukraine geflüchteten Menschen bräuchten "unseren besonderen Schutz". "Wir müssen alles tun, um den Menschen wieder ein Gefühl von Sicherheit zu geben", sagte sie in Berlin. Es sei "schwer zu ertragen", wenn die Not dieser Menschen ausgenutzt werde - dies seien "höchst verachtenswerte Straftaten".

Die Zahl der Ukraine-Flüchtlinge in Deutschland steigt weiter an, wenn auch nicht mehr so rasch wie noch vor zwei Wochen. Wie das Innenministerium am Dienstag per Twitter mitteilte, erfasste die Bundespolizei seit Beginn des russischen Angriffskriegs am 24. Februar insgesamt 309.868 Kriegsflüchtlinge - überwiegend Frauen, Kinder und alte Menschen. Binnen 24 Stunden kamen 3032 Neuankömmlinge hinzu. Es ist davon auszugehen, dass die tatsächliche Zahl der Flüchtlinge höher liegt, da es an den Grenzen keine festen Kontrollen gibt und sich Menschen mit ukrainischem Pass 90 Tage lang ohne Visum in der EU aufhalten dürfen.