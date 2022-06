Bleiberecht gelockert

Deutschland will das Bleiberecht für Ausländer*innen im Land lockern. Zukünftig sollen Personen, die bereits seit mehr als fünf Jahren in Deutschland leben und als gut integriert gelten, ein reguläres Aufenthaltsrecht bekommen, wie die deutsche Innenministerin Nancy Faeser ankündigte.

Die Änderung sei Teil eines Migrationspakets, auf das sich die Koalitionäre aus SPD, Grünen und FDP verständigt hätten und betreffe jene Personen, die bisher nur geduldet seien.

Der Gesetzentwurf soll noch vor der Sommerpause vorliegen. Darin enthalten sein soll laut Faeser auch eine erleichterte Einwanderung von Fachkräften. Zudem sollen Personen, die ihr Bleiberecht in Deutschland verwirkt hätten, leichter abgeschoben werden. Laut "Spiegel" lebten zuletzt mehr als 100.000 Menschen fünf Jahre oder länger mit einer Duldung in Deutschland. In Österreich hatte kürzlich der wiederkandidierende Bundespräsident Alexander Van der Bellen eine Reform des Staatsbürgerschaftsrechts angeregt. Vor allem Bundeskanzler Karl Nehammer und seine ÖVP, aber auch die FPÖ reagierten ablehnend.