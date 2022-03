Flüchtlinge aus der Ukraine sollen in Deutschland künftig nach festen Regeln verteilt werden. Die Innenministerin verweist zugleich auf Freunde und Verwandte als Anlaufpunkte.

Die Geflüchteten würden nun über den sogenannten Königsteiner Schlüssel in die einzelnen Bundesländer und Gemeinden verteilt, erklärte Innenministerin Nancy Faeser am Dienstag im Deutschlandfunk. Die SPD-Politikerin betonte allerdings dass viele geflüchtete Menschen aus der Ukraine Freunde und Verwandte als Anlaufpunkte hätten und damit ihre Aufenthaltsorte selbst bestimmten.

Der Königsteiner Schlüssel

Der nach einem Ort in Hessen benannte Königsteiner Schlüssel legt fest, wie sich die Bundesländer an gemeinsamen Finanzierungen beteiligen. Der Anteil, den ein Bundesland danach tragen muss, richtet sich zu zwei Dritteln nach dem Steueraufkommen und zu einem Drittel nach der Bevölkerungszahl. Das Abkommen wurde 1949 in Königstein unterzeichnet.