Italiens Mitte-Rechts-Parteien für Atomenergie

In Rom wird angesichts der Stromabhängigkeit Italiens vom Ausland und von Russland wieder über eine mögliche Rückkehr zur Atomenergie diskutiert.

Vor allem die Mitte-Rechts-Parteien drängen auf eine Rückkehr. Italien hatte nach einem Referendum im Jahr 1987 auf die Kernkraft verzichtet.

Giorgetti für eine Mischung aus verschiedenen Stromquellen

Öl ins Feuer schüttete Industrieminister Giancarlo Giorgetti, der die Wiederaufnahme der in den 80er-Jahren stillgelegten Atomproduktion urgiert. "Meiner Meinung nach sollte man sich bewusst sein, dass erneuerbare Energien wichtig sind, dass aber auch die neue Generation der Kernenergie in Betracht gezogen werden sollte. Die Wissenschaft hat Fortschritte gemacht, und ich glaube, dass es notwendig ist, eine angemessene Mischung aus verschiedenen Stromquellen, einschließlich der Kernenergie, zu haben", sagte Giorgetti, der der in Rom mitregierenden Lega angehört, laut Medienangaben.

"Dies ist ein Moment des Übergangs und der Krise, in dem einige Entscheidungen schmerzhaft sein werden. Die Alternative ist die Rationierung des russischen Gases. Ich glaube, dass die Politik in dieser Zeit nicht davor zurückschrecken darf, harte, vielleicht auch unpopuläre Entscheidungen zu treffen", so der Minister, der nach "mehr als zehn Jahren Energiepopulismus" auch über Wasserstoff und Atomkraft sprach. "Wir müssen das Kosten-Nutzen-Verhältnis der getroffenen Entscheidungen abwägen", schloss der Minister.

Einige Politiker der Rückkehr nicht abgeneigt

Auch die in Rom mitregierende Forza Italia von Ex-Premier Silvio Berlusconi ist einer Rückkehr zur Atomenergie nicht abgeneigt. "Man muss wieder über die Rückkehr zur Atomkraftenergie der jüngsten Generation diskutieren, die nicht umweltbelastend ist", sagte die Nummer Zwei der Partei, Ex-EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani.

Ausstieg aus Atomenergie 1987

Die Italiener hatten sich 1987 - ein Jahr nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl - in einem Referendum für den Ausstieg aus der Atomenergie ausgesprochen. 2009 hatte der damalige Regierungschef Berlusconi angekündigt, wieder in Kernkraft investieren zu wollen, legte sein Vorhaben nach dem Gau von Fukushima aber auf Eis. 2011 sprachen sich rund 94,5 Prozent der Italiener in einem weiteren Referendum gegen neue Meiler aus.