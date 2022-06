Kansas: Schwüle Hitze tötete tausende Rinder

Extreme Hitze und Feuchtigkeit haben nach Angaben des US-Bundesstaates Kansas in den vergangenen Tagen tausende Rindern getötet.

Dem Gesundheits- und Umweltministerium von Kansas waren bis Dienstag mindestens 2.000 Todesfälle bei Rindern bekannt, die auf die hohen Temperaturen und die hohe Luftfeuchtigkeit zurückzuführen sind, sagte Sprecher Matthew Lara. Die brütenden Temperaturen bedrohen den Viehbestand weiter. Extreme Hitzewelle sind eine Folge der Klimakrise.

Hohe Temperaturen ohne kühlende Winde

Die Zahl der 2.000 toten Rinder bezieht sich auf Einrichtungen, die die Behörde um Hilfe bei der Beseitigung von Kadavern gebeten haben, so Lara. Die Rinder begannen unter Hitzestress zu leiden, als die Temperaturen und die Luftfeuchtigkeit vergangenes Wochenende im Westen von Kansas in die Höhe schnellten und die kühlenden Winde ausblieben, sagte Scarlett Hagins, Sprecherin der Kansas Livestock Association. Die Tiere konnten sich nicht an die plötzliche Veränderung gewöhnen, sagte sie. "Es war im Grunde ein perfekter Sturm", sagte AJ Tarpoff, Veterinärmediziner für Rinderzucht an der Kansas State University.

Temperaturen von 42°C am Montag

Die Temperaturen erreichten am Montag im Nordwesten von Kansas bis zu 42 Grad Celsius (108 Grad Fahrenheit), sagte Drew Lerner, Präsident von World Weather Inc. Dieses Wochenende werden Teile des westlichen Kansas und des texanischen Panhandles bis zu 110 Grad Fahrenheit erreichen, obwohl stärkere Winde und eine niedrigere Luftfeuchtigkeit dazu beitragen werden, das Sterben von Rindern zu minimieren, sagte er.

Kansas ist drittgrößter Rinderstaat in der USA

Die Todesfälle machen der US-Rinderindustrie zu schaffen, da die Erzeuger ihre Herden aufgrund der Trockenheit verkleinert haben und mit den Futtermittelkosten zu kämpfen haben, die durch den Einmarsch Russlands in der Ukraine gestiegen sind und die weltweite Getreideversorgung verknappen. Kansas ist nach Texas und Nebraska der drittgrößte Rinderstaat der USA mit mehr als 2,4 Millionen Rindern in Mastbetrieben.