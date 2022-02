Luft- und Artillerieangriffe in Myanmar

Lokale Medien, Zeugen und Hilfsgruppen berichten am Donnerstag von Luft- und Artillerieangriffen gegen Rebellen im Osten Myanmars.

Die Bombardierungen im Dorf Nan Mei Khon in Kayah, einem Bundesstaat an der Grenze zu Thailand, fanden nun schon den zweiten Tag in Folge statt. Soldaten sind in Kayah monatelang auf Widerstand der Karenni National Defense Force (KNDF) gestoßen, einer von mehreren Milizen, die die Herrschaft der Junta in Frage stellen.

Statements von Hilfsorganisationen

Der Militärrat von Myanmar konnte am Donnerstag nicht sofort für eine Stellungnahme erreicht werden, staatliche Medien erwähnten die Kämpfe nicht.

Die Free Burma Rangers, eine Hilfsorganisation, die in der Gegend tätig ist, teilten Aufnahmen von brennenden Häusern im Dorf, während in der Nähe Artilleriegeräusche zu hören waren.

"Heute am 24. Februar 2022 gibt es wieder Bombenangriffe. Auch Mörserangriffe und Infanterieangriffe finden in diesem Gebiet statt. Tausende fliehen wieder", sagte der Gründer der Gruppe, David Eubank, in einer SMS. Laut Eubank wurden am Mittwoch zwei Menschen getötet und drei verletzt. Die Nachrichtenseite Myanmar Now berichtete, dass am Mittwoch drei Menschen in einem anderen Dorf getötet wurden, welches von einem Jet angegriffen wurde.

Militär will Macht festigen

Ein KNDF-Vertreter konnte Berichte über Opfer nicht bestätigen, sagte jedoch, dass seit Mittwoch schwere Kämpfe stattgefunden hätten.

Das Militär regierte Myanmar fünf Jahrzehnte lang bis 2011. Dieses Mal kämpft es darum, die Macht zu festigen, da es mit Protesten in Städten, bewaffneten Konflikten an mehreren Fronten und Sanktionen konfrontiert ist.

Mindestens 90.000 Menschen wurden seitdem durch Kämpfe im Bundesstaat Kayah vertrieben, so die humanitäre Organisation der Vereinten Nationen, die schätzt, dass seit dem Putsch 441.000 Menschen vor den Unruhen in Myanmar geflohen sind. Menschenrechtsgruppen werfen dem Militär vor, unverhältnismäßige Gewalt in zivilen Gebieten anzuwenden. Das Militär sagt jedoch, es bekämpfe "Terroristen".

"Tausende Menschen sitzen fest"

Ein Rettungsmitarbeiter, der es aus Sicherheitsgründen ablehnte, identifiziert zu werden, sagte, dass schwere Bombardierungen die Bemühungen erschwerten, Zivilisten in Hilfslager zu bringen.

„Tausende Menschen sitzen fest“, sagte der Rettungshelfer. "Wir konnten sie noch nicht aus dem Gebiet holen. Sie greifen die Menschen aus der Luft, zu Lande und auch mit schweren Waffen an.", so der Rettungsmitarbeiter.