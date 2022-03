Gewaltaufrufe nicht mehr geduldet

Meta will künftig Gewaltaufrufe gegen Russland nicht mehr dulden.

Der Facebook- Eigner "Meta Platforms" konkretisiert seinen Umgang mit Aufrufen zur Gewalt im Ukraine- Krieg. Wie Facebook- Manager Nick Clegg in einem internen Schreiben verdeutlichte, werde Gewalt gegen Russ*innen im Allgemeinen nicht geduldet: "Meta stemmt sich gegen Russlandphobie". Dazu gehören auch Forderungen nach der Ermordung von Staatsoberhäuptern. Die Richtlinien und somit mögliche Verstöße werden ständig überprüft.

Russland hatte Strafverfahren gegen Meta eingeleitet

Vergangene Woche waren auf den Plattformen diverse Gewaltaufrufe veröffentlicht worden - darunter auch Forderungen nach dem Tod des russischen Präsidenten Wladimir Putin oder belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko. Meta hatte diese zugelassen, um Nutzer*innen die Möglichkeit zur Kritik an dem russischen Angriff zu geben. Russland eröffnete daraufhin ein Strafverfahren gegen den US- Konzern. Seit Montag ist in Russland neben Facebook auch die Nutzung der Plattform Instagram nur noch eingeschränkt möglich. Meta war zunächst für eine Stellungnahme nicht erreichbar.