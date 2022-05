Doctor Strange in the Multiverse of Madness" hat das Publikum in Nordamerika in Scharen in die Kinos gelockt. Am Wochenende spielte der Film von Regisseur Sam Raimi 185 Mio. US-Dollar (rund 175 Mio. Euro) ein, was den elftbesten Kinostart jemals bedeutet.

Damit überflügelte die "Doctor Strange"-Fortsetzung auch "The Batman", der mit 134 Mio. Dollar den bisher stärksten Kinostart 2022 hingelegt hatte. Weltweit spielte das neue Marvel-Abenteuer bereits 450 Mio. Dollar ein.