Nord Stream 1-Wartung - weniger Gas erwartet

Deutschlands Wirtschaftsminister Robert Habeck warnt vor einem "politischen Albtraum-Szenario".

Am heutigen Montag beginnt die lange angekündigte Wartung der Gaspipeline Nord Stream 1 durch Russland. Diese dauert bis 21. Juli, ob dann wieder Gas fließt, ist laut Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) ungewiss, da Russlands Präsident Wladimir Putin unberechnbar sei. Während der Wartungsarbeiten werde auf jeden Fall weniger Gas fließen, so die Ministerin am Sonntag in einer Aussendung.

Zukünftige Lieferungen ungewiss

"Niemand kann heute prognostizieren, ob die Lieferungen danach vollumfänglich wiederaufgenommen werden. Der 21. Juli ist deshalb ein kritisches Datum für die Gasversorgung in ganz Europa", betonte Gewessler. Wobei Nord Stream 1 für die direkten Gaslieferungen nach Österreich nur eine untergeordnete Rolle spiele.

Der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat am Sonntag vor einem "politischen Albtraum-Szenario" gewarnt. Die Regierung versuche sich mit ihren Maßnahmen auf das Schlimmste vorzubereiten, um genau dies zu vermeiden, sagte er mit Blick auf die Folgen eines Gasausfalls. Angesichts der stark steigenden Gaspreise warnte er zudem davor, dass es "ohne weitere politische Flankierung" eine zu starke soziale Spaltung geben werde.