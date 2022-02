Paris lobt Anstieg deutscher Verteidigungsausgaben

Die deutschen Waffenlieferungen an die Ukraine befinden sich laut Berlin bereits auf dem Wege.

Deutschland bekommt wegen der massiven Erhöhung seiner Verteidigungsausgaben Anerkennung aus Paris. "Das ist ein gigantischer Sprung, den Deutschland unter dem Druck der Ereignisse vollzieht", sagte Frankreichs Europa-Staatssekretär Clément Beaune am Montag im Sender Europe 1. Deutschland erhöhe damit - gemeinsam mit anderen - die Sicherheit des Kontinents. Gerade in Krisen gehe Europa voran, sagte Beaune.

Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz hatte am Sonntag eine Aufrüstung der Bundeswehr in historischem Ausmaß angekündigt. Ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro soll für Investitionen in die Truppe und ihre Ausrüstung gebildet werden. Auch das lange verfehlte NATO-Rüstungsziel soll nun erfüllt werden. Deutschland werde ab sofort jedes Jahr mehr als zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts in seine Verteidigung investieren, sagte Scholz.

Die von Deutschland beschlossenen Waffenlieferungen an die Ukraine sind nach Angaben der deutschen Verteidigungsministerin Christine Lambrecht bereits auf dem Weg. "Die Waffen sind auf dem Weg, und da geht es nicht um Tage, da geht es um Stunden", sagte Lambrecht am Morgen im Deutschlandfunk. Die Waffen werden nach Angaben des Reservistenverbandes bis an die polnisch-ukrainische Grenze geliefert. Dort würden sie von ukrainischen Logistikern abgeholt. Am Samstag hatte die deutsche Regierung angekündigt, die ukrainischen Streitkräfte mit 1.000 Panzerabwehrwaffen sowie 500 Boden-Luft-Raketen vom Typ "Stinger" unterstützen zu wollen.