Gesetz zur Anerkennung der Rechte von Rund 180.000 Personen in Italien gefordert.

Roma und Sinti wollen in Italien als Minderheit anerkannt werden. Die Bewegung Kethane, die sich für die Rechte der Roma und Sinti einsetzt, plant für den morgigen Donnerstag ein Treffen mit italienischen Parlamentariern. Sie fordern Unterstützung für ein Gesetz zur Anerkennung der Rechte von Roma und Sinti in Italien. "Wir treten für ein Gesetz ein, das uns schützt und uns erlauben soll, Bürger wie alle anderen zu sein", betonte die Sprecherin Dijana Pavlovic.

In Italien sind zwölf Minderheiten anerkannt. "Unsere gehört nicht dazu. Der italienische Staat betrachtet uns lediglich als ein soziales Problem oder als Problem für die Sicherheit. Dabei sind wir italienische Staatsbürger, die in Italien seit sechs Jahrhunderten mit einer eigenen Sprache, Kultur und Lebensweise präsent ist", betonte Pavlovic.

Staatsbürgerschaft für politische Beteiligung

"Politische Beteiligung ist eine Grundvoraussetzung, um einen Wandel nicht nur für unsere Gemeinschaften, sondern für die gesamte europäische und italienische Gesellschaft zu ermöglichen, die erst dann als vollständig demokratisch bezeichnet werden kann, wenn sie die Stimmen der Minderheiten einbezieht, die eine ignorierte kulturelle, soziale und wirtschaftliche Ressource darstellen. Eine weitere Voraussetzung ist die Anerkennung des Status der sprachlichen Minderheiten. Aus diesem Grund organisieren wir eine Debatte in der Abgeordnetenkammer. Wir wollen einen Vorschlag für ein Gesetz zur Anerkennung der Roma und Sinti in Italien erreichen. Ein Gesetz, das uns schützt und uns erlaubt, italienische Staatsbürger wie alle anderen zu sein", so Pavlovic.

Treffen mit Parlamentariern

Am Donnerstag wird die Kethane-Bewegung in Rom mit einigen Parlamentariern zusammenkommen, um über Europa, Wirtschaft und den Beitrag der Roma und Sinti zu diskutieren. Eine neue Website (www.romesinti.it) wird eingerichtet, auf der Informationen über die Kampagne der Roma und Sinti für ein Gesetz zur nationalen Anerkennung veröffentlicht werden. Der Europarat schätzt die Zahl der Roma und Sinti in Italien auf 120.000 bis 180.000 Personen, etwa 0,23 Prozent der Bevölkerung. Die Hälfte der im Land lebenden Roma sind italienische Staatsangehörige, nur drei Prozent sind Nomaden, während die Mehrheit der Roma-Bevölkerung sesshaft ist. Der italienische Prozentsatz ist einer der niedrigsten in Europa, wo nach Angaben der Europäischen Agentur für Grundrechte (FRA) etwa zwölf Millionen Roma und Sinti leben.

In Österreich ist die Volksgruppe der Roma seit 1993 als sechste Minderheit anerkannt.