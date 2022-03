Laut US- Journal

Ausländische Unternehmen, die sich aus Protest aus Russland zurückziehen, müssen einem US- Medienbericht zufolge mit Festnahmen oder der Beschlagnahmung von Vermögen durch russische Behörden rechnen.

Wie das „Wall Street Journal“ berichtet, hätten russische Staatsanwälte Unternehmen wie Coca-Cola, McDonald's, Procter & Gamble und IBM bereits kontaktiert und mit schweren Konsequenzen, wie Festnahmen und der Beschlagnahmung von Vermögenswerten gedroht, sollte man sich kritisch über die russische Regierung äußern. Die russische Botschaft in den USA bezeichnete den Bericht als "reine Fiktion".

Russland bezeichnet Nachrichten als "Fake News"

Die Warnungen der russischen Justiz "haben mindestens eins der betroffenen Unternehmen veranlasst, die Kommunikation zwischen dem russischen Teil und dem Rest des Unternehmens zu begrenzen", schrieb das Journal. Es gebe die Befürchtung, E-Mails oder Textnachrichten zwischen Kollegen könnten abgefangen werden. Die russische Botschaft in den USA bezeichnete die Nachrichten als „Fake News“. Es sei die alleinige Entscheidung der Unternehmen, ob sie ihre Geschäfte in Russland fortführen wollen oder nicht.

Putin will "externe" Direktoren

Seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine haben im Zuge der wirtschaftlichen Sanktionen zahlreiche westliche Unternehmen angekündigt, sich aus Russland zurückzuziehen. Russische Behörden haben daraufhin Maßnahmen ergriffen, um dies zu verhindern und den stark fallenden Rubel zu stützen.

Präsident Putin hatte die Ernennung „externer“ Direktoren, die an die Spitze der Unternehmen treten sollten, vorgeschlagen. Zudem kündigte die russische Staatsanwaltschaft eine „strenge Kontrolle“ aller Unternehmen an, die ihre Geschäfte in Russland einstellen wollten.