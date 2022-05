Nach eigenen Angaben hat die Crew des deutschen Rettungsschiffes Sea-Watch 4 im Mittelmeer 88 Migranten gerettet.

"Ohne unsere Hilfe wären sie ertrunken, oder illegal nach Libyen zurückgeführt worden", erklärte die deutsche Hilfsorganisation Sea Watch am Montag im Kurznachrichtendienst Twitter. Das Schiff mit nun 145 Menschen an Bord wartet nun auf einen Landehafen.

Bei einer weiteren Rettungsaktion wurden am Montag 86 Migranten von der italienischen Küstenwache in Sicherheit gebracht und nach Sizilien gebracht worden. Die Migranten befanden sich an Bord eines Segelbootes, das die Küste vor der sizilianischen Stadt Syrakus erreichte. An Bord befanden sich 43 Minderjährige. Die Migranten stammen aus Ägypten, Afghanistan, Iran, Irak und Syrien, teilten die Behörden mit.

11.521 Migranten sind nach Seefahrten über das Mittelmeer seit Anfang 2022 in Italien eingetroffen, teilte das Innenministerium in Rom am Montag mit. Im Vergleichszeitraum 2021 waren es noch 10.724 gewesen.