Sean Penn arbeitet an Doku über Ukraine-Krieg in Kiew

Direkt ins Krisengebiet Kiew ist Hollywoodstar Sean Penn gereist, um an einem Dokumentarfilm über den Ukraine-Krieg zu arbeiten. Unter anderem traf er den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.

Russische Panzer rollen in die Ukraine und in der ukrainischen Hauptstadt Kiew bringen sich Menschen in Luftschutzbunkern in Sicherheit: Nach dem russischen Angriff auf das Nachbarland herrscht wieder Krieg auf europäischem Boden.

Mit Fassungslosigkeit reagieren nicht nur hochrangige Vertreter aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft, sondern auch zahlreiche Prominente. Unter ihnen niemand geringerer als der Hollywoodstar Sean Penn, der direkt ins Kriegsgebiet gereist ist, um sich im Rahmen seines Dokumentarfilms mit den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu treffen. "Es wichtig, dass so viele Menschen wie möglich vom Krieg wissen" - nur dann gäbe es eine Chance Russland zu stoppen, so Penn.