Unter anderem EU-Staaten und USA dabei - Initiative ging von Österreich aus - Raab: Frauen und Kinder gemeinsam unterstützen

New York/Kiew (APA) - Auf Initiative Österreichs hin werden die EU-Staaten, die USA und weitere Länder heute Russlands Aggression gegen die Ukraine verurteilen. Die Erklärung, in der sich die Staaten zur Unterstützung der Ukraine und Ukrainerinnen - vor allem der Frauen und Kinder - bekennen, soll im Rahmen der 66. Tagung der UNO-Frauenstatuskommission in New York unterzeichnet werden. Frauenministerin Susanne Raab (ÖVP) plädierte gegenüber der APA für eine geeintes Vorgehen.

Unprovozierte Agression

Die "unprovozierte Aggression" sei eine massive Verletzung internationalen Rechts, einschließlich der Grundsätze der UNO-Charta, heißt es im Statement, das bei einem EU-Ministerfrühstück beschlossen werden soll. Russland wird darin aufgefordert, seine Truppen zurückzuziehen und den Krieg zu beenden. Die Staaten zeigen sich über Berichte von russischen Angriffen auf zivile Einrichtungen - unter anderem Schulen und Spitäler - besorgt.

Frauen und Mädchen, die flüchten müssen, könnten mit sexueller und geschlechtsspezifischer Gewalt konfrontiert werden. Neben dem Schutz von Zivilisten und der Sicherheit von humanitären Helfern sprechen sich die Unterzeichner für einen geschlechterorientierten Ansatz im Umgang mit dem Ukraine-Konflikt aus.

Das Statement sei der Anfang einer Zusammenarbeit, sagte Raab. Aus der Ukraine flüchtende Menschen würden nicht nur in den Nachbarländern Schutz suchen, sondern zum Beispiel auch in Österreich, Italien, Spanien oder Deutschland. Ein gemeinsames Vorgehen sei wichtig. "Wie gehen wir zum Beispiel mit Kindern um, die ohne Eltern kommen? Wie gehen wir mit Herausforderungen rund um Menschenhandel um?", nannte die Ministerin Fragestellungen. Sie warnte vor Schleppern und Menschenhändlern, die den Krieg ausnutzen könnten.

Neben den EU-Staaten werden auch andere UNO-Mitglieder wie die USA das Statement unterzeichnen. Dabei seien in Europa unter anderem Bosnien und Herzegowina, Nordmazedonien, die Schweiz und die Türkei, außerhalb Europas unter anderem Uruguay, Costa Rica, Südkorea und Australien.