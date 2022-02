Taiwan warnt chinesische Flugzeuge!

Eine vom taiwanesischen Verteidigungsministerium bereitgestellte Karte zeigt, wo chinesische Kampfflugzeuge in seine Luftverteidigungs-Identifikationszone eingedrungen sind.

Taiwans Luftwaffe hat sich am Donnerstag erneut bemüht, neun chinesische Flugzeuge abzuwehren, die in ihre Luftverteidigungsidentifikationszone eindrangen, sagte Taiwans Verteidigungsministerium am selben Tag, an dem Russland in die Ukraine einmarschierte, eine Krise, die in Taipeh genau beobachtet wird.

Taiwan, das China als eigenes Territorium beansprucht, hat sich in den letzten zwei Jahren über regelmäßige derartige Missionen der chinesischen Luftwaffe beschwert, obwohl die Flugzeuge Taiwan selbst nicht nahe kommen.Die Zahl der beteiligten Flugzeuge lag weit über dem letzten groß angelegten Angriff, 39 chinesische Flugzeuge am 23. Januar, und seitdem sind solche Vorbeiflüge sporadisch mit weit weniger Flugzeugen aufgetreten.