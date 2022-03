Ukrainer nach Ägypten-Urlaub in Salzburg untergebracht

81 Ukrainer wurden im Badeurlaub vom Kriegsausbruch in ihrer Heimat überrascht.

Donnerstagabend sind 81 Ukrainer nach ihrem Ägypten-Urlaub am Salzburger Flughafen gelandet. Wie ORF Salzburg berichtete, haben der Reiseveranstalter und die Fluglinie Eurowings entschieden, die Personen von Hurghada nach Salzburg zu bringen, weil sie nicht mehr zurück in ihre Heimat können. Die Ukrainer, darunter auch Kleinkinder, sind vor Kriegsausbruch zu einem Badeurlaub nach Ägypten gereist und wurden dort vom Krieg in ihrer Heimat überrascht.

Ein Teil der Reisegruppe wurde mit Bussen in ein Aufnahmequartier nach Mondsee in Oberösterreich gebraucht, während die restlichen 16 Personen sich selbst ein Quartier in der Stadt Salzburg organisiert haben. "Alle haben in Europa Verwandte oder Bekannte und schauen, dass sie die Heimreise oder eben die Reise zu Verwandten und Bekannten organisieren.", berichtet Flughafen-Sprecher Alexander Klaus.

Viele Hände haben für den Transport der Ukrainer nach Salzburg zusammengeholfen, sagte Klaus zur APA. Die Fluglinie hatte noch freie Kontingente auf der Strecke von Hurghada nach Salzburg, diese habe der Reiseveranstalter ETI genutzt. Die Koordinierung zwischen Bund und Land Salzburg mit Einbindung des Roten Kreuzes und Dolmetschern sei rasch erfolgt.

Am Salzburger Hauptbahnhof wird in den nächsten Tagen ein Informationszentrum zur Erstberatung für ankommende Flüchtlinge eingerichtet. Auch ein Ankunftszentrum ist geplant.