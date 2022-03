Venedigs Bürgermeister bedauert russischen Biennale-Verzicht

Der Bürgermeister von Venedig, Luigi Brugnaro, bedauert den Entschluss russischer Künstler, nicht an der 59. Kunstbiennale (23. April bis 27. November) in der Lagunenstadt teilzunehmen.

Die Künstler Alexandra Sucharewa und Kirill Sawtschenkow, die von Kurator Raimundas Malasauskas unterstützt wurden, hatten wegen des von Moskau ausgelösten Konflikts mit der Ukraine den Verzicht auf ihre Biennale-Teilnahme angekündigt.

Beschluss der Kuratoren

"Als ich von diesem Beschluss erfahren habe, habe ich eine Erklärung gefordert. Man hat mir gesagt, dass dies ein Beschluss der Kuratoren war", sagte Brugnaro im Interview mit der Mailänder Tageszeitung "Corriere della Sera" (Montagsausgabe). Er kritisierte den Beschluss der Scala, die Zusammenarbeit mit dem russischen Dirigenten Valery Gergiev zu unterbrechen, nachdem dieser sich nicht vom russischen Präsidenten Wladimir Putin distanziert hatte.

"Gergiev hat nichts mit dem Krieg zu tun. Es ist unwürdig, ihn zu drängen, zu seinem Volk auf Distanz zu gehen. Wenn wir den Frieden wollen, müssen wir uns als erste dafür einsetzen", sagte Brugnaro. Der Mitte-Rechts-Bürgermeister hat dieser Tage zwei ukrainische Familien aufgenommen, die zurzeit mit seiner Familie auf dem Festland von Venedig wohnen.

Von Veranstaltern bestätigt - russische Künstler verzichten auf Teilnahme

Der Verzicht der russischen Künstler, an der Biennale teilzunehmen, wurde von den Organisatoren der Veranstaltung selbst bestätigt. "Es gibt keinen Platz für Kunst, wenn Zivilisten unter Raketenbeschuss sterben", schrieb Sucharewa auf Instagram. "Wenn sich Bürger der Ukraine in Schutzräumen verstecken und wenn Demonstranten in Russland zum Schweigen gebracht werden, kann ich meine Arbeit nicht im russischen Pavillon der Biennale von Venedig präsentieren", hieß es in dem Schreiben der Künstlerin weiter.

Der Kurator des Pavillons Malasauskas seinerseits trat in voller Solidarität zurück und drückte "Bewunderung und Dankbarkeit" gegenüber der beiden Künstlern aus. Die Ukraine hat ihrerseits ihre Teilnahme an der Kunstbiennale in Venedig bestätigt.