100 Plätze in Wiener Neustädter Arena Nova vorbereitet

Zur vorübergehenden Beherbergung von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine sind in der Wiener Neustädter Arena Nova 100 Plätze vorbereitet worden.

Feldbetten wurden aufgebaut und entsprechende Infrastruktur geschaffen, betonte das niederösterreichische Rote Kreuz am Montag in einer Aussendung. Im bestehenden Ankunftszentrum in der Statutarstadt, einem früheren Internat, sind bereits 100 Personen untergebracht.

Vorgesorgt wurde in der Arena Nova u.a. für die Verpflegung. Decken, Hygieneartikel, Bekleidung sowie Sets mit Geschirr und Besteck wurden ebenfalls an Ort und Stelle gebracht. Die notwendigen Mittel wurden seitens der Stadt organisiert, die Vorbereitungsarbeiten übernahmen Mitarbeiter des Roten Kreuzes. Untergebracht werden sollen in der Veranstaltungshalle Geflohene, bis sie entweder eine längerfristige Bleibe gefunden haben oder eine Weiterreise organisiert werden kann.

Im in der Vorwoche in Betrieb genommenen Quartier im ehemaligen Internat der Landesberufsschule in Wiener Neustadt kümmern sich mindestens sechs Mitglieder des Roten Kreuzes um einen reibungslosen Ablauf und ein entsprechendes Tagesprogramm, in das auch immer wieder Dolmetscher integriert werden. Unterstützung kommt weiters von Pädagoginnen und Pädagogen aus nahe gelegenen Schulen, die in den Vormittagsstunden für die Kinderbetreuung sorgen.