75-Jähriger bei E-Bike-Sturz in Vorarlberg schwer verletzt

75 Jahre alter E-Bike-Fahrer erlitt durch Sturz schwere Kopfverletzungen

Ein 75 Jahre alter E-Bike-Fahrer hat am Dienstagvormittag bei einem Sturz in Bildstein (Bezirk Bregenz) schwere Kopfverletzungen erlitten. Er fuhr in der Hanggemeinde auf einer Gemeindestraße bergab und stürzte aus bisher unbekannter Ursache.

Dabei prallte der Mann, der laut Polizei keinen Helm trug, mit dem Kopf auf den Asphalt und zog sich ein schweres Schädel-Hirn-Trauma zu. Er wurde ins Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen und notoperiert.