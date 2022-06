Am frühen Montagmorgen sind in Bregenz zwei Mädchen (5 und 6 Jahre) beim Spielen von einem Auto eingeklemmt worden. Beide wurden zum Glück nur leicht verletzt.

Der 29-jährige Lenker hatte die beiden hinter dem geparkten Pkw am Boden spielenden Kinder beim Einsteigen nicht gesehen und fuhr los, so die Polizei. Als er bemerkte, dass etwas nicht stimmte, stieg er aus und fand die Kinder unter dem Auto eingeklemmt. Passanten hoben das Fahrzeug an, der Lenker zog die Mädchen hervor. Sie wurden offenbar nur leicht verletzt.

Der 29-Jährige ging gegen 18.00 Uhr von links zu seinem Auto, das auf einem Parkplatz in der Wuhrwaldstraße abgestellt war, und sah daher die zwei Mädchen nicht, die im Bereich der hinteren rechten Fahrzeugseite spielten. Er fuhr vorerst an den Kindern vorbei rückwärts aus der Parklücke und dann nach vorne an - die spielenden Mädchen befanden sich dabei laut Polizei unterhalb des Sichtbereichs des Lenkers. Dabei gerieten beide Kinder unter das Fahrzeug, wurden jedoch nicht überrollt, da sie sich zwischen den Rädern befanden.

Die Kinder erlitten Abschürfungen und Blutergüsse und wurden mit der Rettung ins Landeskrankenhaus Bregenz eingeliefert, wo keine schwereren Verletzungen festgestellt wurden. Ein Alkotest beim Lenker verlief negativ.