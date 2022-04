Autozulieferer EKB in Braunau baut 300 Stellen ab

Bis 2025 sollen die Arbeitsplätze nach Rumänien verlagert werden. Erste Mitarbeiter müssen frühestens ab September gehen.

Der Autozulieferer EKB Elektro- und Kunststofftechnik GmbH fährt offenbar am Standort Braunau die Produktion zurück. 300 Mitarbeiter dürften bis 2025 ihre Jobs verlieren, berichten nachrichten.at. "Die Arbeitsplätze werden nach Rumänien verlagert, zur besseren Auslastung des dortigen Werks", wird Standortleiter Markus Hartmann zitiert.

Die "Konsolidierung mit Kapazitätsanpassungen" sei notwendig, um die Zukunftsfähigkeit des Standortes mit derzeit noch 720 Beschäftigten sicherzustellen, begründete er den Stellenabbau. Die ersten 60 seien bereits vom Unternehmen verständigt worden. Frühestens ab September müssen die Ersten gehen, noch gebe es Aufträge trotz spürbarer Auswirkungen des Ukraine-Kriegs. Wegen des Krieges "haben wir im März und April um 30 Prozent weniger Umsatz", so Hartmann. Autobauer würden bei den Zulieferern weniger Teile ordern, EKB beliefert u.a. Audi, BMW, Jaguar, Mercedes-Benz und VW.

Ein Sozialplan für die generell nicht hochqualifizierten Beschäftigten wurde erarbeitet, es werde "umfassende Unterstützungsmaßnahmen für die betroffenen Beschäftigen" geben, heißt es. Grund für den Umbau in Braunau sei, dass man in der Produktion stark wachsen müsse, damit sie sich wieder rechne. Fehlende großflächiger Ausbaumöglichkeit und um andere Standorte besser auszulasten, habe man sich in der Zentrale des familiengeführten Unternehmens in Niederbayern entschieden, Braunau zu einem Forschungsstandort umzubauen. Schon jetzt arbeite die Hälfte des Innviertler Teams in Forschung und Entwicklung.