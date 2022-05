Bei Autostoppen verletzt: 26-Jähriger im Spital!

Ein 26-Jähriger ist Sonntagfrüh in Nenzing (Bez. Bludenz) beim Autostoppen verletzt worden.

Der Mann war kurz vor 5.00 Uhr gemeinsam mit einer Begleiterin auf der Gaiserstraße (L87) unterwegs und gab mit ausgestreckter linker Hand Zeichen. Ein Fahrzeug habe bewusst in die Richtung des Paares gelenkt und die Hand des 26-Jährigen gestreift, hieß es. Der Mann kam zu Sturz und verletzte sich an der Schulter, so die Polizei. Er wurde mit dem Rettungswagen ins Spital gebracht.

Das Paar war in Richtung Bludesch unterwegs. Bei dem Wagen, der auf das Paar zufuhr, soll es sich um einen weißen Dodge Ram Pickup gehandelt haben. Der Fahrzeuglenker oder etwaige Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Nenzing (Tel. 059133-8106) in Verbindung zu setzen.