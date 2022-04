Betrügerische Masche von zwei Häftlingen in Suben

Die betrügerische Mitleidsmasche zweier Häftlingen in der Justizanstalt Suben kam nach vielen Monaten ans Licht. Vier Opfer überwiesen den Häftlingen insgesamt 162.000€.

Nach mehrmonatigen Erhebungen von Kriminalbeamten wurde die Mitleidsmasche von zwei betrügerischen Häftlingen im Bezirk Schärding aufgedeckt.

Anfangs nur kleine Forderungen

Offenbar hatten diese ihre Lebenslage im Gefängnis genutzt, um auf einer Dating-Plattform Beziehungen zu ihren Opfern vorzutäuschen und von diesen stetig mehr Geld zu verlangen. So baten sie am Anfang um finanzielle Hilfen wie Telefonwertkarten und kleine Geldüberweisungen, steigerten dann aber ihre Forderungen mit dem Grund, in Auseinandersetzungen mit anderen Insassen geraten zu sein und "Schutzgeld" zu benötigen. Außerdem baten sie um Geld, für eine - aufgrund von Raufereien erforderliche - Operation. Angeblich versprachen die Betrüger, die Überweisungen nach ihrer Haftentlassung wieder zu begleichen. Insgesamt erhielten die Häftlinge von vier Opfern 162.000€.

Das erhaltene Geld wurde von den zwei Häftlingen allerdings für Wett-Portale oder neue Handys verwendet, die sie von Angehörigen in die Justizanstalt schleusen ließen.

Erpressung und Drohungen

Mithilfe von Erpressung, und der Drohung intime Fotos und Videos an Verwandte zu übermitteln, wurden Opfer gezwungen, den Kontakt zu den Häftlingen aufrechtzuerhalten oder nach Abbruch wieder aufzunehmen. Dies führte dazu, dass Opfer teilweise umzogen, oder ihre Arbeitsstelle und Telefonnummer wechselten, aus Angst vor den Betrügern, teilte die Polizei mit.