Von der Bergrettung geborgen

Am Samstag ist ein deutscher Skifahrer in Tirol abgestürzt und verletzt worden.

Der Mann ist bei einer Skitour im hintersten Ötztal in Tirol beim Abziehen der Skier über eine steile Flanke in Richtung Südtirol abgestürzt und verletzt worden. Er war mit seinen beiden Söhnen unterwegs gewesen. Wie die Polizei berichtete, verständigten diese die Rettungskräfte, blieben aber dann nicht wie von der Bergrettung angewiesen beim verletzten Vater, sondern stiegen ab. Dabei kam einer der beiden zum Sturz und wurde ebenfalls verletzt.

In den Morgenstunden am Sonntag erreichten die beiden schließlich die Langtalereckhütte. Sie wurden von der Bergrettung Obergurgl mit dem Skidoo ins Tal gebracht. In der Zwischenzeit wurde der Vater von einem italienischen Notarzthubschrauber geborgen und in das Krankenhaus Trient geflogen.