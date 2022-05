Falscher Polizist entwendete Wertsachen in Stoffsack

Am Donnerstagabend kam es zu einem Betrug und Diebstahl von Gold im Wert über 100.000€ im Bezirk Innsbruck-Land. Der Betrüger gab sich als Polizist aus.

Eine 73-jährige Frau erhielt am Donnerstagabend einen Anruf von einem Mann, der sich als Zivilpolizist ausgab und vor einem Einbrecher warnte, der in der Nähe des Hauses der Frau gefasst worden sei. Der Betrüger forderte sie auf, Wertsachen (Gold) in einem Stoffsack vor ihre Haustüre zu stellen. Hintergrund war die Angabe, dass überprüft werden müsse, ob es zwischen dem Einbruch und dem Gold im Eigentum der Frau ein Zusammenhang bestehe. Der Mann fragte die 73-Jährige außerdem über ihre Wert- und Bargeldbestände aus.

Bisherige Ermittlungen negativ

Die Frau gab an, den Sack zwar im Auge behalten zu haben, dennoch wurde er von dem Betrüger entwendet. Nach einiger Zeit kamen der Frau Zweifel, und sie erstattete die Anzeige bei der Polizei. Der Frau entstand durch den Betrug ein Schaden in Höhe eines sechsstelligen Eurobetrages. Die bisherigen Ermittlungen verliefen negativ. Nach Abschluss der Erhebungen wird Anzeige an die zuständigen Behörden erstattet.