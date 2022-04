Seit Beginn des Krieges in der Ukraine haben sich bereits 2.500 Geflüchtete in Tirol registriert. 418 Kinder werden in Bildungseinrichtungen betreut. Nicht alle verfügen jedoch über eine Wohnsitz-Meldung, die für den Zugang zum Arbeitsmarkt und Gesundheitssystem gebraucht wird.

Jedoch nur knapp 2.000 Personen meldeten bisher einen Wohnsitz an. Dieser wird allerdings für die Zustellung des "Ausweis für Vertriebene" benötigt, teilte das Land am Montag mit. Die Behörde ruft daher dazu auf, eine Meldeadresse bekannt zu geben. Der Ausweis werde für den Zugang zum Arbeitsmarkt und zum Gesundheitssystem gebraucht. "Bei Privatunterbringungen wird vonseiten des Landes gebeten, die untergebrachten Personen unbedingt darauf aufmerksam zu machen bzw. sie zu unterstützen, um weitere Versorgungsleistungen und -möglichkeiten sicherzustellen", sagte Bernd Noggler vom Sonderstab Ukraine. Grundsätzlich sollte die Wohnsitz-Meldung innerhalb von drei Tagen erfolgen. Die Registrierung kann an sechs verschiedenen Stellen in Tirol erfolgen, informierte Landespolizeidirektor Edelbert Kohler. In größere Unterkünfte kommen zudem mobile Teams. Kinder an Schulen betreut In der Zwischenzeit werden außerdem 418 Kinder und Jugendliche in Bildungseinrichtungen betreut. "Der Fokus liegt darauf, das Gefühl der Geborgenheit zu vermitteln und die deutsche Sprache zu erlernen", hieß es vom Land. Auch Schulpsychologen sind im Einsatz.