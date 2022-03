Hilfsgüter-Transport aus Wien hilft an der ungarisch-ukrainischen Grenze

Hilfswerk International betreibt Notschlafstellen für Geflüchtete.

Die Hilfe aus Österreich für die Bevölkerung in der Ukraine geht weiter. Am Donnerstag ist ein Lkw von Hilfswerk International von Wien an die ungarisch-ukrainische Grenze gestartet, um dringend in Notschlafstellen benötigte Güter zu übergeben.

"Es sind vor allem Frauen mit Kindern und alleinstehende ältere Frauen, die bei uns ankommen. Sie waren stunden- und tagelang unterwegs", berichtete Dmytro Kuznietsov, Koordinator der Hilfswerk International Hilfe in Ivano-Frankivsk.

"Sie haben Angst und Hunger. Wir versorgen sie mit dem Nötigsten und bieten psychosoziale Unterstützung", sagte Kuznietsov. Das Hilfswerk International betreibt Notschlafstellen im Westen der Ukraine (Ivano-Frankivsk und Bakosh), wo täglich tausende Flüchtlinge aus dem Donbas und Kiew mittels Notevakuierungszügen eintreffen.

Die Helfer an Ort und Stelle würden Stromgeneratoren, Heizkörper, Kanister zum Transportieren von Treibstoff, Decken und Schlafsäcke dringend benötigen, so die Organisation.

Das Wiener Hilfswerk hat den Transporter für die Hilfslieferung zur Verfügung gestellt, die Gemeinde Brunn am Gebirge alle Hebel in Bewegung gesetzt und bedarfsorientiert Sachspenden gesammelt und Neuware gekauft. Außerdem stellte ein Baumarkt Neuware zur Verfügung.

