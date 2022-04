Mann warf brennende Gießkanne mit Benzin in Lokaleingang in Vösendorf

Feuer rasch gelöscht - Verdächtiger 23-Jähriger wurde kurz nach Brandstiftung festgenommen

Ein 23-Jähriger sitzt nach einer Brandstiftung in der Nacht auf Sonntag in Vösendorf (Bezirk Mödling) in Wiener Neustadt in Haft. Der Kosovare aus Wien soll eine Gießkanne mit Benzin gefüllt, angezündet und in den Eingangsbereich eines Lokals geworfen haben, teilte die Polizei am Montag per Aussendung mit.

Der Verdächtige flüchtete, wurde aber wenig später festgenommen

In dem Lokal befanden sich rund 30 Personen. Der Brand wurde mittels Feuerlöscher bekämpft. Die Brandstiftung wurde am Sonntag kurz nach 2.00 Uhr verübt, bereits gegen 2.30 Uhr klickten für den Mann die Handschellen. Im Fahrzeug des Verdächtigen wurde eine geringe Menge Kokain sichergestellt.

Der 23-Jährige machte laut Polizei keine Angaben zu dem Vorfall und wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert.