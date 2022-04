Mutmaßliche Serien-Einbrecher in Wien geschnappt

Zwei mutmaßliche Serien-Einbrecher wurden am Donnerstag auf frischer Tat von der Wiener Polizei geschnappt.

Nach einem Einbruch in eine Wohnung in Hietzing wurden die beiden Männer geschnappt. Die Einbrecher, 30 und 36 Jahre alt, wehrten sich gegen die Festnahme, sodass die Beamten Körperkraft anwenden mussten. Es wurden Schmuck und ein Laptop sicher gestellt, wie die Polizei am Freitag in einer Aussendung mitteilte.

Mutmaßliche Serientäter

Markus Dittrich, Polizeisprecher, erklärte, dass die Ermittler von Serientätern ausgehen. Ihre professionelle Vorgehensweise lasse darauf schließen, dass es nicht ihr erster Einbruch gewesen sei. Die Polizei wurde auf die beiden Männer schon vor dem Einbruch in die Hietzinger Wohnung aufmerksam - einer Zivilstreife fiel das verdächtige Verhalten der beiden auf. Daraufhin erfolgte eine Observation.