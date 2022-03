Niemand verletzt

Ein Kleinflugzeug musste am Sonntagnachmittag auf einer Wiese zwischen Donnerskirchen und Purbach (Bezirk Eisenstadt Umgebung) notlanden. Der 51-jährige Pilot war in Hainburg an der Donau gestartet und sah sich wenig später mit einem Notsignal konfrontiert. Der Tiroler blieb unverletzt, auch das Flugzeug wurde nicht beschädigt.