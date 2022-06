OÖ: Drogenabhängiger bedrängt Schüler*innen

Das Lehrpersonal rief schließlich die Polizei.

Ein Drogenabhängiger hat offenbar Dienstagmittag in einem Gymnasium im Innviertel mehrere Schüler*innen bedrängt und wollte sie in seine Wohnung locken. Lehrer riefen die Polizei, woraufhin der 27-Jährige flüchtete. Der Verdächtige wurde in der Nähe der Schule gefasst.

Bei der Personenkontrolle setzte sich der Mann gewaltsam zur Wehr und verletzte einen Beamten leicht, so die Polizei. Der Beschuldigte wurde in die psychiatrische Abteilung des Krankenhauses Braunau gebracht.