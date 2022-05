OÖ: Lagerarbeiter tödlich verunglückt

Im Bezirk Linz Land wurde am gestrigen Donnerstag ein Lagerarbeiter bei der Arbeit mit Paletten tödlich verletzt.

Bei Arbeiten mit Paletten ist am späten Donnerstagabend in einer Firma in Weißkirchen (Bezirk Wels-Land) ein 53-jähriger Lagerarbeiter getötet worden. Ein zweiter Arbeiter brachte laut Polizei mit einem Hubwagen zwei aufeinandergestapelte, mit je circa 400 Kilogramm schweren Solarpaneelen beladene Paletten an eine Verladerampe. Der 53-jährige Linzer sollte eine Palette stützen. Die zweite kippte beim Zurückfahren, traf den 53-Jährigen am Kopf und verletzte ihn tödlich.