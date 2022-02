OÖ: Sieben Verletzte bei Unfall mit Linienbus

Bei der Kollision sind sowohl die Bus- als auch die Autolenkerin sowie fünf im Bus befindliche Schüler verletzt worden.

Bei einem Unfall mit einem Linienbus in Sankt Peter am Hart (Bezirk Braunau) sind Montagfrüh sieben Personen verletzt worden. Beim Überqueren einer Kreuzung kollidierte der Bus mit einem Auto, das in der Folge noch gegen einen anderen Pkw prallte. Die 41-jährige Buslenkerin und eine 45-jährige Autofahrerin wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht. Von den zehn Fahrgästen wurden fünf Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren leicht verletzt, berichtete die Polizei am Montag.