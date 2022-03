Pkw-Lenker mit 212 km/h auf A22 unterwegs

Mann wird angezeigt - Weiterer Raser bretterte über A5.

Bei erlaubten 130 km/h ist ein Mann mit seinem Pkw am Sonntag mit 212 km/h über die Donauuferautobahn (A22) bei Langenzersdorf (Bezirk Korneuburg) gerast. Der Lenker wird der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Montag in einer Aussendung.

Weiterer Raser im Bezirk Mistelbach

Auch auf der Nord/Weinviertelautobahn (A5) war am Wochenende ein Raser unterwegs. Ein 52-Jähriger brauste am Samstag bei Poysdorf (Bezirk Mistelbach) mit 151 km/h statt der erlaubten 80 km/h dahin. Der Mann aus dem Bezirk Mödling wurde ebenfalls angezeigt, zudem wurde ihm der Führerschein an Ort und Stelle vorläufig abgenommen.