Schwerer Unfall am Wiener Gürtel

Soll laut Lenkerangaben plötzlich von Grünstreifen auf Fahrbahn getreten sein - Fußgänger, Mitfahrerin und Lenker mussten ins Spital gebracht werden

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Ostermontag am Wiener Margaretengürtel gekommen. Ein Pkw-Lenker wollte laut eigenen Angaben einem Fußgänger ausweichen, der vom Grünstreifen auf die Fahrbahn getreten war. Doch das gelang nicht und es kam zur Kollision. Der Passant wurde am Fuß schwer verletzt, der Lenker erlitt leichte Blessuren am Handgelenk, eine Mitfahrerin schwere Kopfverletzungen.

Die Einsatzkräfte wurden gegen 18.45 Uhr zum Unfallort im fünften Gemeindebezirk Margareten gerufen, wie die Polizei am Dienstag in einer Aussendung berichtete. Der 33-jährige Pkw-Lenker war laut seinen Aussagen auf dem linken Fahrstreifen unterwegs gewesen, als der 36-jährige bei fließendem Verkehr plötzlich auf die Straße getreten war. Als der Fußgänger das Auto sah, soll er wieder zurückgetreten sein, doch zu spät. Der 33-Jährige wollte noch bremsen und ausweichen, sein Wagen erfasste den 36-Jährigen.

Die Berufsrettung übernahm am Unfallort die Erstversorgung und brachte die Verletzten in die Krankenhäuser. Die 57-jährige Mitfahrerin saß auf der Rückbank. Sie dürfte nicht angeschnallt gewesen und gegen die Windschutzscheibe geschleudert worden sein, vermutete Berufsrettungssprecher Andreas Huber im APA-Gespräch. Ein Alkomattest beim 33-jährigen Lenker verlief laut Polizei negativ.