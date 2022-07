Sexueller Missbrauch in Wiener Kindergarten

Auffälligkeiten gab es seit 2020 bei zwölf Kindern - weitere Eltern nur halb oder nicht informiert

Im erst heuer bekanntgewordenen Verdachtsfall des sexuellen Missbrauchs in einem städtischen Kindergarten in Wien-Penzing hat sich nun herausgestellt, dass zwölf Eltern bereits seit 2020 Auffälligkeiten bei ihren Kindern bemerkt und großteils gemeldet haben. Dennoch seien die weiteren Eltern nicht oder nur "halb" über die Vorwürfe informiert worden, zitierten Kinder-und Jugendanwalt Ercan Nik Nafs und Stadtrat Christoph Wiederkehr (NEOS) am Donnerstag aus einem Prüfbericht.

Auffälligkeiten bei mehreren Kindern

Die Auffälligkeiten reichten von Albträumen und plötzlichem Bettnässen, über die permanente Weigerung in den Kindergarten zu gehen, bis hin zu Angst vor dem Klo und dem Waschraum im Kindergarten, erläuterte Nik Nafs. Es habe nicht einmal Aufklärung gegeben, "als sich unter den Kindern das Gerücht verbreitete, der (versetzte, Anm.) betroffene Pädagoge sei an Corona gestorben". Dem Bericht zufolge haben sich Eltern von acht dieser zwölf Kinder schon vor dem März 2021 - also zu einem Zeitpunkt, zu dem der des Missbrauchs verdächtige Mitarbeiter noch in dem betroffenen Kindergarten Dienst versah - mit Pädagoginnen und Pädagogen bzw. der Leitung des betreffenden Kindergartens in Verbindung gesetzt, "weil sie Auffälligkeiten bei ihren Kindern beobachteten, die sie nicht einordnen konnten", wie es in dem Bericht heißt.

Maßnahmen zu spät ergriffen

Die Kinder-und Jugendanwaltschaft (KJA) hat in den Bericht eine genaue Fallbeschreibung integriert, aus der unter anderem hervorgeht, wie die Leitung des Kindergartens offenbar viel zu lange kalmiert hat und erst spät Maßnahmen ergriff. So schilderte bereits im Juni 2020 eine Familie der Kindergartenleitung ein häufiges Aufwachen ihres Sprösslings in der Nacht mit lautem Schreien, bei dem er sich an das Gesäß griff und "Nein!" schrie. "Die Eltern berichteten der Leitung auch, dass das Kind an jenen Tagen, an denen die Hauptpädagogin nicht in der Gruppe ist, nur mit großer Überredungskunst und unter Weinen davon zu überzeugen ist, doch in die Gruppe zu gehen. Die Leitung weist darauf hin, dass dies normal ist und vorkommen kann."

Kinder- und Jugendhilfe informiert

Im Oktober desselben Jahres werden Eltern eines weiteren Kindes von der Leitung angerufen, weil es Schmerzen und eine auffallende Rötung im Genitalbereich hat. Ein Arzt stellt keinen Harnwegsinfekt fest. Doch erst Ende März 2021 - genau am 24. - wird die Kindergartenleitung aktiv, nachdem sich eine weitere Familie an die Beratungsstelle Selbstlaut wendet und in weiterer Folge die Leitung mit detaillierten Schilderungen ihres Kindes in Richtung eines Verdachts des schweren sexuellen Missbrauchs durch den verdächtigten Pädagogen konfrontiert. Die Leitung wirkt zwar empathisch auf die Eltern, "meint aber auch, sie könne sich das vom verdächtigten Pädagogen gar nicht vorstellen". Die Familie informiert die Leitung auch, dass ihr Kind von zwei weiteren Kindern erzählt hat, die möglicherweise Opfer von sexuellem Missbrauch durch den Pädagogen wurden. Erst dann wurde die Aufsichtsbehörde, die Kinder- und Jugendhilfe (MA 11), von der für die Kindergärten zuständigen MA 10 informiert. Diese gab der MA 10 am selben Tag die Anweisung, den verdächtigten Pädagogen vom Kinderdienst abzuziehen.

Anwalt kritisiert MA 10

Der Wiener Kinder- und Jugendanwalt Nik Nafs kritisierte bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit Vizebürgermeister Wiederkehr die hierarchischen Strukturen. Eltern von betroffenen Kindern seien mit der Bitte, auch andere Eltern zu informieren, zurückgewiesen worden - mit dem Hinweis, man warte zunächst auf eine "Entscheidung von oben". Er ortete eine "mangelnde Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung" und Angst vor Vorgesetzten. In dem Bericht werden "zumindest in Teilen der Organisation eine problematische Unternehmenskultur" verortet und unter anderem Fehlerkultur, autoritäre Führungsstile, Angst vor Vorgesetzten oder falsche Zurückhaltung in der Kommunikation angeführt. "Aus der Fallgeschichte wird deutlich, dass das Beschwerde- und Krisenmanagement der MA 10 unzureichend ist", heißt es weiter im Fazit des Berichts.