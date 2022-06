Überflutete Keller nach starken Regenfällen in Vorarlberg

Leitstelle meldete insgesamt 22 Wassereinsätze der Feuerwehren

Aufgrund teils heftiger Regenfälle in der Nacht auf Donnerstag sind die Vorarlberger Feuerwehren zu bisher 22 Einsätzen gerufen worden. Häufigster Grund waren überschwemmte Keller und Garagen, betroffen waren die Bezirke Bregenz und Dornbirn, so die Rettungs- und Feuerwehrleitstelle in Feldkirch am Vormittag.

Keine gröberen Überflutungen

Elf der Einsätze wurden seit 7.00 Uhr gemeldet. Offenbar hätten die Bewohner das eingedrungene Wasser erst in der Früh bemerkt, hieß es. In Dornbirn ist die Furt über die Dornbirnerach gesperrt, vereinzelt traten Bäche über die Ufer. Die Flusspegel hielten sich zumeist auf dem Niveau eines alljährlichen Hochwassers, gröbere Überflutungen wurden bisher nicht gemeldet. Auch am Donnerstag wird es laut Angaben der ZAMG in Vorarlberg noch trüb und regnerisch bleiben, ab Mittag wurden aber Regenpausen und Auflockerungen prognostiziert.