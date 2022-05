Bei einem Arbeitsunfall in einer Autowerkstätte in Wien-Floridsdorf ist ein 39-jähriger Ausbildner schwer verletzt worden. Ein 18-Jähriger wurde leicht verletzt.

Laut Polizeisprecherin Barbara Gass hatte ein 18-jähriger Lehrling Mittwochfrüh in dem Betrieb unweit der Brünner Straße ein Loch in den Tank eines Autos gebohrt, um diesen zu entleeren. Der Treibstoff floss über die Bohrmaschine und seine Hand und entzündete sich. Der 18-Jährige wurde leicht verletzt.

Schwere Verbrennungen

Sein 39-jähriger Ausbildner kam dazu, als sich der gesamte Tankinhalt leerte. Der Mann erlitt schwere Verbrennungen im Gesicht, am Nacken und an den Händen. Die Berufsrettung brachte ihn in ein Spital. Seine Verletzungen waren nach ersten Erkenntnissen schwer, aber nicht lebensgefährlich. Das Arbeitsinspektorat wurde über den Unfall in Kenntnis gesetzt.