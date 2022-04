Wiener attackiert Polizisten!

Polizisten wollten einen 24-Jährigen in Wien-Döbling in der Nacht auf den heutigen Dienstag zum Verbüßen seiner Ersatzfreiheitsstrafe abholen.

Sie suchten in deswegen gegen Mitternacht in seiner Wohnung auf. Doch der 24-Jährige weigerte sich und lief weg - weit kam er jedoch nicht. Der kurze Fluchtversuch endete im Innenhof des Wohnhauses. Dort wehrte er sich noch heftig gegen seine Festnahme, in dem er zwei Polizisten mit Schlägen und Tritten attackierte.

Bei der Ersatzfreiheitsstrafe sei es um Verwaltungsstrafen gegangen, sagte Polizeisprecher Mohamed Ibrahim der APA. Der 24-Jährige habe den Beamten noch die Wohnungstüre geöffnet, dann jedoch nicht verstanden, warum er mitgenommen werden soll. Die beiden von ihm attackierten Polizisten wurden leicht verletzt, konnten ihren Dienst aber fortsetzen.