Verteidigung mit Pfefferspray

Ein offenbar stark alkoholisierter 25-Jähriger soll am Dienstag gegen 21.00 Uhr in Wien-Ottakring zwei Mitbewohner (20 und 27 Jahre) mit dem Umbringen bedroht haben - einen der beiden sogar mit Messern in der Hand. Der 20-Jährige sprühte daraufhin mit Pfefferspray in Richtung des Älteren, anschließend alarmierten die beiden die Polizei. Diese nahm den Tatverdächtigen in der Wohnung fest. Die beiden Mitbewohner wurden nicht verletzt.