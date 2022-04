Zwei mögliche Ursachen für Wohnhausbrand in Baden

Am Karsamstag kam es in Ebreichsdorf im Bezirk Baden zu einem Wohnhausbrand. Als vermutete Ursache gelten eine offene Flamme oder heiße, nachglühende Teilchen.

Gegen 18:30 wurde die Feuerwehr am Karsamstag bezüglich eines Wohnhausbrandes in Ebreichsdorf (Bezirk Baden) alarmiert. Das wahrscheinlich im Wohnzimmer entstandene Feuer hatte beim Eintreffen der Helfer schon das Erdgeschoss in Vollbrand gesetzt. Flammen hatten bereits auf Obergeschoß und Dachstuhl übergegriffen.

Bewohnerin überlebte

Der Atemschutztrupp fand im Inneren des Gebäudes eine 75-Jährige, leblose Frau, die im Freien schließlich reanimiert werden konnte und mit dem Rettungshubschrauber "Christophorus 9" in die Klinik Landstraße in Wien geflogen wurde. Nach rund 30 Minuten hatte die Feuerwehr die Flammen unter Kontrolle, um 19:30 war der Brand gelöscht.

Zwei mögliche Ursachen

Als mögliche Zündquellen wurden von der Polizei bisher zwei Ursachen genannt - eine offene Flamme oder heiße, nachglühende Teilchen. Die Ermittlungen laufen noch.